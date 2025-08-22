Oggi 16 anni dalla morte del dottor Fabrizio Spaziani: il ricordo della ASL Frosinone

Oggi ricorre il 16° anniversario della morte del dr. Fabrizio Spaziani, medico frusinate e figura di riferimento nel soccorso alpino. Dal 2010 l’Ospedale di Frosinone porta il suo nome come segno di riconoscimento per lo straordinario impegno e per la sua vita dedicata al servizio della comunità.

Il ricordo della ASL Frosinone

Il dr. Spaziani, membro del SUEM 118 di Pieve di Cadore e Direttore della Scuola Sanitaria di Soccorso Alpino, aveva prestato servizio nell’ASL Frosinone. Perse la vita a soli 46 anni il 22 agosto 2009, durante una missione di soccorso sul Monte Cristallo, dove era interventuto per il recupero di due escursionisti e per un’attività di ricognizione a Rio Gere per cercare altri eventuali dispersi.

Figura di riferimento nel soccorso alpino, ha formato generazioni di soccorritori con la capacità di fornire conoscenze mediche nonché valori umani nell’attività professionale

“Il dr. Fabrizio Spaziani ha dedicato la sua vita ad aiutare gli altri – ha dichiarato la Direttrice Sanitaria Maria Giovanna Colella -, mettendo sempre al centro della sua attività professionale dedizione, umanità e passione. Come Direzione Strategica vogliamo ricordarlo con profonda gratitudine consapevoli che ogni giorno i nostri professionisti della salute, al lavoro per il Servizio Sanitario Nazionale, portano avanti con impegno la stessa missione di cura e supporto alla comunità. Il dr. Spaziani rappresenta per tutti loro un esempio di professionalità, passione e altruismo, quelle qualità che continuano a guidare il nostro lavoro quotidiano”.

Foto di repertorio dell’ospedale Spaziani di Frosinone