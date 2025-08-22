Maltempo e temporali sul Lazio: nuova allerta meteo

Il maltempo non concede nessuna tregua alla nostra regione: emessa una nuova allerta meteo gialla, con validità dalla tarda mattinata di domani, dal dipartimento della Protezione Civile del Lazio.
Ancora maltempo sul Lazio, temporali dalla tarda mattinata di domani: l’allerta meteo della Protezione Civile
Stando a quanto riportato dalla Protezione Civile del Lazio, sulla nostra regione sono previste precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, specie sui settori interni ed appenninici, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.
L’allerta ha validità dalla tarda mattinata di domani, sabato 23 agosto 2025, e per le successive 9-12 ore.
Fonte: Protezione Civile del Lazio
Foto di repertorio