A1, chiusure notturne della stazione di Guidonia Montecelio

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiusa la stazione di Guidonia Montecelio, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità.
I dettagli
Dalle 22:00 di lunedì 25 alle 6:00 di martedì 26 agosto, sarà chiusa in entrata verso Firenze; in alternativa si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A24 Roma-Teramo alla stazione di Tivoli verso Roma, per poi immettersi in A1 in direzione di Firenze.
Dalle 22:00 di martedì 26 alle 6:00 di mercoledì 27 agosto, sarà chiusa in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Napoli. In alternativa si consiglia:
- in entrata verso Firenze, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A24 Roma-Teramo alla stazione di Tivoli verso Roma, per poi immettersi in A1 in direzione di Firenze;
- in uscita per chi proviene da Napoli, immettersi sulla A24 Roma-Teramo verso Teramo e uscire alla stazione di Tivoli, al km 12+600.
Foto di repertorio