Blitz antidroga a Roma: dieci arresti, sequestrate numerose dosi

Nell’ambito dell’incessante attività antidroga, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato altre 10 persone e sequestrato decine di dosi di sostanze stupefacenti, tra cui crack, cocaina, eroina, hashish e marijuana.

Quartiere Quarticciolo – In due distinte operazioni, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Tre Teste hanno arrestato tre uomini

Nel primo caso, un 19enne è stato sorpreso in strada con 5 dosi di crack, tentando di fuggire e opponendo resistenza ai militari, che lo hanno bloccato in sicurezza.

In un secondo episodio, due uomini, un 27enne e un 18enne, già noti alle forze dell’ordine, sono stati fermati subito dopo aver ceduto crack a un cliente. Nelle loro disponibilità è stata trovata la somma di 240 euro ritenuta provento dell’attività illecita.

Quartiere Pigneto – In piazza del Pigneto

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Piazza Dante hanno arrestato due volte, a pochi giorni di distanza, lo stesso uomo di 37 anni, senza fissa dimora. Nel primo caso è stato bloccato subito dopo aver ceduto una dose di crack da 1,5 g in cambio di 50 euro, mentre occultava altre dosi che avrebbe ingerito alla vista dei militari; nel secondo episodio, sempre nello stesso luogo, è stato trovato con crack, cocaina, eroina e marijuana già suddivise in dosi, pronte per lo spaccio. In entrambi i casi è stato necessario il suo ricovero in ospedale per osservazione medica, sotto piantonamento.

Castro Pretorio – In via Amendola

I Carabinieri del Nucleo Operativo Roma Centro hanno arrestato un 23enne, già noto, sorpreso mentre cedeva una dose di hashish in cambio di 5 euro. Nel tentativo di eludere il controllo, l’uomo ha fornito false generalità ai militari ma è stato identificato e trattenuto.

Tor Vergata

I Carabinieri della Stazione di Roma Tor Vergata hanno arrestato un 57enne, già noto, trovato in possesso di 1,35 g di cocaina, materiale per il confezionamento e 360 euro in contanti, ritenuti provento dell’illecita attività di spaccio.

Montesacro

In piazza Conca d’Oro, i Carabinieri della Stazione Nuovo Salario hanno arrestato una 23enne sorpresa a bordo di un’auto a noleggio. La perquisizione ha permesso di rinvenire 20 dosi tra cocaina e crack e 225 euro in contanti.

Tor Bella Monaca

Nel corso di distinti servizi di controllo del territorio, i Carabinieri hanno eseguito due arresti.

Il primo, un 41enne, notato aggirarsi con atteggiamento sospetto in via Ittiri. Sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di 6,6 grammi di cocaina suddivisi in 15 dosi e di 120 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Durante le operazioni ha tentato di sottrarsi all’identificazione opponendo resistenza fisica ai militari, che sono comunque riusciti a bloccarlo senza che nessuno si facesse male.

Il secondo, un 29enne, controllato in via Ferdinando Quaglia. Anch’egli ha mostrato un atteggiamento sospetto e, sottoposto agli accertamenti del caso, è stato trovato in possesso di 8,4 grammi di cocaina suddivisi in 21 dosi e di 50 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Infine, ad Ostia, I Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno arrestato un 41enne, trovato con 30 dosi di crack e 2 dosi di cocaina, oltre a 290 euro in contanti.

Tutta la droga sequestrata è stata inviata per le analisi di laboratorio e il denaro depositato secondo le procedure di legge.

Gli arresti sono stati tutti convalidati.

Si precisa che, considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, gli arrestati devono considerarsi innocenti fino ad eventuale sentenza definitiva.