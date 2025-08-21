Attualità Meteo

Ancora maltempo nel Lazio: nuova allerta meteo dalla tarda serata di oggi

Ancora maltempo nel Lazio: emanata una nuova allerta meteo gialla con validità dalla tarda serata di oggi, giovedì 21 agosto 2025.

Di seguito, i dettagli riportati dal portale della Protezione Civile della nostra Regione.

Nuova allerta meteo nel Lazio: ecco i dettagli del bollettino diramato dalla Protezione Civile

Stando al portale della Protezione Civile del Lazio, sulla nostra regione sono previste precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. 

L’allerta meteo ha validità dalla tarda serata di oggi, 21 agosto, e per le successive 12-18 ore.

Fonte: Protezione Civile del Lazio

