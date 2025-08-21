Roma, open day per la Carta d’identità elettronica nel finesettimana

Gli Open Day dedicati alla Carta d’Identità Elettronica (CIE) continuano nel fine settimana di sabato 23 e domenica 24 agosto con le aperture straordinarie dell’ex Punto Informativo Turistico di piazza Santa Maria Maggiore, che sarà attivo sia nella giornata di sabato 23 che in quella di domenica 24.

I dettagli

Per poter richiedere la Carta d’Identità in occasione degli Open Day è sempre obbligatorio l’appuntamento, prenotabile a partire dalle ore 9 di venerdì 22 agosto fino a esaurimento disponibilità sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno (https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/).

Per espletare la richiesta bisognerà presentarsi muniti di prenotazione, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento.

ORARI DELL’EX PIT DI PIAZZA SANTA MARIA MAGGIORE PER LE GIORNATE DI SABATO 23 E DOMENICA 24 AGOSTO

Lo sportello di piazza Santa Maria Maggiore sarà aperto sabato 23 dalle 8.30 alle 16.30 e domenica 24 dalle 8.30 alle 12.30.

Foto di repertorio