I Carabinieri della Stazione di Aquino (Fr), nei giorni scorsi, hanno dato esecuzione all’Ordinanza di Misura Cautelare del “divieto di avvicinamento alla persona offesa”, emessa dal Tribunale – Ufficio G.I.P. – di Cassino (FR), nei confronti di una 85enne del luogo, vedova.
L’intervento dei Carabinieri
Il provvedimento, emesso dall’Autorità Giudiziaria che ha concordato con le risultanze investigative dei militari, scaturisce da una denuncia-querela presentata dalla nuora convivente, che ha raccontato di essere stata, per diverso tempo, vittima di reiterate minacce, culminate con aggressioni fisiche.
Alla donna, sottoposta alla Misura Cautelare, le è stato imposto di mantenere una distanza non inferiore ai mt. 500 dai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima.