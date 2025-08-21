Il direttore sanitario Colella al Pronto Soccorso di Cassino con l’Unità di protezione e prevenzione e l’Ufficio tecnico per gli interventi di messa in sicurezza. L’appello alla collaborazione: lavori in via di ultimazione in tutti i pronto soccorso.

I dettagli dalla ASL Frosinone

Nella mattinata del 19 agosto, presso il presidio ospedaliero ‘Santa Scolastica’ di Cassino, il Direttore Sanitario della ASL di Frosinone, la dott.ssa Maria Giovanna Colella, in accordo con la Direzione strategica, ha effettuato un sopralluogo congiunto con la Responsabile della UOS Prevenzione e Protezione, dott.ssa Bauco; l’ingegner Scafoni e il geometra Tomassi dell’Ufficio tecnico per valutare gli interventi finalizzati al potenziamento delle misure di sicurezza. Con loro anche il direttore sanitario della struttura ospedaliera, il dottor Mario Fabi e la responsabile del Pronto Soccorso, la dottoressa Cedrone.

L’iniziativa rientra in un più ampio piano aziendale volto a garantire ambienti di lavoro e di cura sempre più sicuri, funzionali e accoglienti. Durante il sopralluogo sono state analizzate le criticità esistenti, individuate soluzioni concrete, valutate misure rapide e recepite le considerazioni degli operatori sanitari: il tutto al fine di tutelare il personale sanitario e migliorare la qualità dell’accoglienza per i pazienti.

Dalla Direzione strategica fanno anche sapere che la tematica sarà affrontata a stretto giro all’interno del Collegio di direzione e, successivamente, sui tavoli sindacali.

Contestualmente, sono in via di ultimazione i lavori di manutenzione e adeguamento anche negli altri Pronto Soccorso della provincia. Questi interventi, pur comportando qualche temporaneo disagio per l’utenza, sono indispensabili per rendere le aree di emergenza più moderne, confortevoli e sicure.

“La sicurezza degli ambienti di cura – fanno sapere dalla Direzione strategica – è una priorità assoluta per la nostra Azienda. Stiamo lavorando con determinazione per garantire spazi più adeguati, protetti e accoglienti, sia per gli operatori sanitari che per i cittadini. Comprendiamo perfettamente i disagi, seppur temporanei, che questi lavori possono comportare, ma chiediamo ancora un po’ di pazienza e fiducia: presto i nostri Pronto Soccorso saranno rinnovati e più funzionali, a beneficio di tutta la comunità”.