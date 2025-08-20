Fiuggi, si perde e cade in un castagneto: paura per un anziano

Fiuggi – Nella tarda mattinata dello scorso lunedì 18 agosto, un anziano signore ha contattato il numero unico di emergenza 112, riferendo di essersi smarrito e ferito dopo una caduta, in un bosco di castagno della cittadina termale.

I soccorsi, tutta la storia a lieto fine

Prontamente gli uomini del locale Commissariato di P.S. si sono messi alla ricerca dell’uomo, attivando e coordinando le attività di soccorso con i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile di Fiuggi, il personale sanitario del 118 di Anagni ed il Soccorso Alpino e Speleologico della stazione di Collepardo.

Con zelo e determinazione, anche grazie alla geolocalizzazione fornita del sistema NUE112, è stato possibile individuare la posizione del disperso, che con vivo sollievo ha espresso profonde parole di gratitudine nei confronti dei soccorritori.

Dopo le cure dei sanitari, l’uomo è stato accompagnato presso la sua abitazione.