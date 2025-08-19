Roma – Alle ore 11:00 circa di questa mattina, 19 agosto 2025, una squadra dei Vigili del Fuoco con l’ausilio di un’autobotte e un’autoscala, è intervenuta per Viale Bruno Pelizzi, per incendio appartamento al secondo piano di una palazzina di quattro.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Due persone di 65 e 41 anni, sono rimaste gravemente ustionate a seguito di un lavoro all’interno dell’unità abitativa, le fiamme sono divampate da una bombola del gas e il fumo sprigionato ha coinvolto l’intera palazzina.

Due donne sono rimaste intossicate.

Sul posto 118 e Polizia di Stato per quanto di loro competenza.

Foto di repertorio