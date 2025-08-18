Nel pomeriggio del 15 agosto scorso, un cinquantacinquenne è stato trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale ‘Fabrizio Spaziani’ di Frosinone a seguito di una grave emorragia cerebrale provocata dalla rottura di un aneurisma.

Frosinone, lo straordinario intervento a Ferragosto salva la vita ad un uomo di 58 anni

Grazie alla tempestività e all’elevata competenza del personale sanitario, sotto la guida del Direttore dell’Unità operativa complessa di Neurochirurgia, il dott. Giancarlo D’Andrea, il paziente è stato immediatamente sottoposto ad angio-TAC, che ha permesso di diagnosticare con precisione la causa dell’emorragia.

In tempi rapidissimi, è stato disposto il trasferimento in sala operatoria, dove l’equipe di Neurochirurgia ha eseguito un delicato intervento per la chiusura dell’aneurisma. L’operazione, condotta con grande professionalità e rigore tecnico, si è conclusa con successo. Il paziente ha trascorso la notte in terapia intensiva e, già nella giornata successiva, si è risvegliato senza alcun deficit neurologico.

Un risultato frutto della sinergia tra competenza, prontezza e dedizione del personale medico e sanitario, che ha operato con efficienza e risolutiva tempestività.

La Direzione della ASL di Frosinone esprime gratitudine all’equipe di Neurochirurgia e a tutto il personale coinvolto.