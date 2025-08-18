Funzionario della Polizia Locale di Roma Capitale salva una donna in mare in Abruzzo

Era in vacanza con la propria famiglia a Villa Rosa di Martinsicuro, in provincia di Teramo, il funzionario della Polizia Locale di Roma Capitale che, nella giornata di ieri, si è reso protagonista del salvataggio di una signora, che aveva perso i sensi mentre si trovava in acqua.

La storia a lieto fine

In seguito all’allarme dato da un bambino in spiaggia, il funzionario si è immediatamente tuffato in mare, riuscendo, con l’aiuto di altre persone, a riportare a riva la donna priva di sensi.

Provvidenziale l’intervento del 45enne appartenente al Corpo dei caschi bianchi, che ha avviato subito le prime manovre di soccorso praticando alla signora, italiana di 78 anni, il massaggio cardiaco, grazie al quale la stessa è riuscita a riprendere conoscenza.

La donna è stata poi affidata alle cure del personale sanitario del 118, giunto nel frattempo sul posto, che ha provveduto al suo trasferimento in ospedale per gli ulteriori accertamenti del caso.