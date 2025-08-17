Duplice intervento a distanza di alcune ore questa notte da parte delle pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale per diversi veicoli andati a fuoco.

Roma, duplice intervento per vari veicoli in fiamme: indagini in corso, sul posto la Polizia Locale

Alle ore 22:00 circa di ieri sera solo il tempestivo intervento delle pattuglie in in sevizio di vigilanza nella zona per i fenomeni legati alla movida nel quartiere San Lorenzo, ha permesso di evitare conseguenze ben più gravi in via del Castro Laurenziano, dove le fiamme, partite da un veicolo in sosta, si stavano propagando velocemente.

Gli agenti hanno messo subito in sicurezza l’area, prestando ausilio ai vigili del fuoco, sopraggiunti per domare l’incendio, che ha danneggiato due auto.

Diverse ore dopo, intorno alle 4:00 di questa mattina, altro intervento dei caschi bianchi in Piazza dei Carracci, per altri cinque veicoli che hanno preso fuoco. Anche in questo caso l’azione delle pattuglie, in sinergia con i vigili del fuoco, ha permesso di circoscrivere la zona evitando ulteriori danni a cose e persone.

Sulle cause dell’incendio ed eventuali legami tra gli episodi sono in corso ulteriori accertamenti.