Appicca un incendio in zona Borghesiana: arrestato un 88enne

Roma – I Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca, hanno arrestato un 88enne romano gravemente indiziato del reato di incendio.

La vicenda

Nella mattinata del 15 agosto, è giunta una chiamata al numero di emergenza 112 da parte di due persone che riferivano di aver notato l’indagato appiccare un incendio, con carta e accendino, all’interno di un’area verde in via Borghesiana e che lo stavano seguendo.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri che hanno fermato l’uomo trovato in possesso di un accendino.

Intervenuti anche i Vigili del Fuoco che hanno spento le fiamme che stavano coinvolgendo un’area di circa 40 mq pertinente ad alcuni edifici dove vivono quindici famiglie. Alcuni abitanti sono scesi in strada nelle fasi dello spegnimento.

L’incendio ha causato danni ad un giardino, coinvolgendo alberi e piante rampicanti, per fortuna senza causare feriti o danni a strutture.

I Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca, identificati e sentiti i testimoni, hanno arrestato l’88enne che, non sofferente di alcuna patologia psichica, avrebbe agito per futili motivi, non fornendo spiegazioni per quanto commesso.

Informata l’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di rito direttissimo presso il Tribunale di Roma.

Si precisa che, considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, l’indagato deve intendersi innocente fino ad eventuale accertamento di colpevolezza con sentenza definitiva.