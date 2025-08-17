Roma – Nel pomeriggio di ieri, in via Cimarra, un 82enne, un uomo ipovedente è stato derubato del portafogli mentre rincasava. Approfittando della sua disabilità due persone, un uomo e una donna, gli hanno sfilato il portafogli.

Roma, rapinano un nonnino ipovedente mentre rincasa: arrestata una coppia

Una pattuglia in borghese di Carabinieri del Comando Roma Piazza Venezia, ha assistito alla scena e ha immediatamente inseguito e bloccato i due mentre tentavano di scappare.

I due 44 anni lei, 52 anni lui, già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati dai militari e condotti presso le aule dibattimentali di piazzale Clodio, poiché gravemente indiziati del reato di furto aggravato in concorso.

