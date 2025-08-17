Colleferro, gli appuntamenti estivi al Museo Archeologico

Colleferro – Il Museo apre le porte a due esperienze uniche di archeologia sperimentale per adulti e bambini.
Eventi estivi al Museo Archeologico di Colleferro: ecco tutti i dettagli
Un’occasione esclusiva per immergervi nella storia e toccare con mano le abilità dei nostri antenati grazie all’abilità del maestro Giuseppe Pulitani per la prima volta a Colleferro.
Sabato 23 agosto 2025 – LA FUCINA DI VULCANO
- Dalle ore 9:30 alle ore 17:00 Apertura Museo
- Ore 21:00 Laboratorio di archeometallurgia antica. Dimostrazione pratica di tutte le fasi di fusione e realizzazione di un’ascia dell’Età del Bronzo e di un cavallino votivo con Giuseppe Pulitani (Luci Fabri Pulitani Artifex)
- A seguire visite guidate per adulti e bambini
Sabato 30 agosto 2025 – LA TELA DI PENELOPE
- Dalle ore 9:30 alle ore 17:00 Apertura Museo
- Ore 21:00 Laboratorio di tessitura. Realizzazione di un tessuto attraverso un telaio antico in scala reale con Giuseppe Pulitani (Luci Fabri Pulitani Artifex)
- In contemporanea esperienza di tessitura per bambini
- A seguire visite guidate per adulti e bambini
Ingresso gratuito presso il Museo Archeologico Comunale del Territorio Toleriense, Piazzale E. Berlinguer, 21 (già Via degli Esplosivi) – Colleferro (Rm)
Per informazioni:
- 069781169 – museo@comune.colleferro.rm.it
Maggiori dettagli nella locandina in evidenza