La sala operativa del comando di Roma ha inviato oggi, 16 agosto 2025, alle ore 12.15, presso il comune di Fiumicino in Via Monte Cencio diverse squadre dei Vigili del Fuoco, dalla Sede di Ostia 13/A dell’ Eur 11/A di Fiumicino 20/A, di Nemi 32/A di Cerveteri 26/A con al seguito tre Autobotti VF, il Carro Schiuma, il Carro Auto protettori ed il Capo Turno Provinciale, per l’incendio di un Rimessaggio di Imbarcazioni.

Fiumicino, incendio in rimessaggio di imbarcazioni: operazione in corso, sul posto i Vigili del Fuoco

L’incendio, ormai generalizzato, ha coinvolto diverse barche e alcuni depositi di attrezzature. Il personale dei Vigili del Fuoco giunto sul posto, sta tentando di contenere il propagarsi dell’incendio e di impedire che alcune imbarcazioni incendiate si riversino sul fiume, sul posto la Capitaneria di Porto di Fiumicino e le forze dell’Ordine.

Attualmente non risultano feriti: potrebbero seguire aggiornamenti.