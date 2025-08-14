Colleferro, guasto idrico improvviso: le vie senza acqua

Colleferro – Guasto idrico improvviso nella giornata di oggi, 14 agosto 2025: ecco tutti i dettagli riportati dal portale ufficiale di Acea.
Guasto idrico improvviso a Colleferro: i dettagli
Si comunica che, per un intervento di riparazione urgente, oggi giovedì 14 agosto si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibile mancanza d’acqua nel Comune di Colleferro.
In particolare le zone interessate sono le seguenti:
- via Santa Barbara, via Latina, via Papa Giovanni XXIII, via Santa Lucia.
Un servizio di rifornimento con autobotte sarà disponibile presso:
- via Latina angolo via Santa Barbara.
Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente tramite il numero verde 800 130 335.
Fonte: Acea
Foto di repertorio