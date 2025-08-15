Boville Ernica, calci e pugni al padre anziano: arrestato 37enne

Un 37enne di Frosinone, ma residente a Boville Ernica, è stato arrestato dai Carabinieri della locale Stazione per “maltrattamenti in famiglia”.

La vicenda e l’intervento dei Carabinieri

Da tempo, infatti, l’uomo aveva preso di mira il proprio padre con atteggiamenti vessatori. In quest’ultimo periodo, causa forse l’abuso di alcool e droga, le aggressioni, dapprima verbali, sono aumentate, fin quando nella notte del 10 agosto, forse in preda ad una crisi di astinenza, l’uomo prima colpisce il padre con calci e pugni e poi si allontana da casa.

L’anziano genitore, impaurito e malconcio, chiama i Carabinieri che, prontamente giunti sul posto, si impegnano nelle ricerche del 37enne. Riescono a rintracciarlo nel pomeriggio seguente e, grazie alla così detta “flagranza differita”, dopo aver informato l’Autorità Giudiziaria, lo arrestano.

L’uomo attualmente si trova agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa di giudizio. L’anziano malcapitato invece è dovuto ricorrere alle cure mediche con una prognosi di 10 giorni s.c.

È obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura cautelare, è, allo stato, solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.