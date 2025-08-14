Persona infortunata su un peschereccio in mezzo al mare: elitrasportata a Roma

La Sala Operativa del Comando di Roma nella mattinata di oggi, 14 agosto 2025, alle ore 11:50, allertata dalla Capitaneria di Porto, ha inviato l’elicottero VF Drago 162 a 56 miglia marine da Civitavecchia, tra la Sardegna e la Corsica, per un soccorso a persona su un peschereccio spagnolo “nostra Madre di Loreto”.
L’intervento dei Vigili del Fuoco
La persona seriamente infortunata è stata prelevata alle ore 13.00 circa e portata a bordo dell’elicottero per il trasporto verso l’Ospedale Gemelli di Roma con arrivo previsto per le ore 13.40.
Potrebbero seguire aggiornamenti.
Foto di repertorio