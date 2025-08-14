Attualità Cronaca

Persona infortunata su un peschereccio in mezzo al mare: elitrasportata a Roma

Di Redazione -
Condividi su Facebook Condividi su Whatsapp Condividi su Telegram Condividi su Twitter Condividi su Email Condividi su Linkedin
scompare da nettuno donna trovata morta

La Sala Operativa del Comando di Roma nella mattinata di oggi, 14 agosto 2025, alle ore 11:50, allertata dalla Capitaneria di Porto, ha inviato l’elicottero VF Drago 162 a 56 miglia marine da Civitavecchia, tra la Sardegna e la Corsica, per un soccorso a persona su un peschereccio spagnolo “nostra Madre di Loreto”.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

La persona seriamente infortunata è stata prelevata alle ore 13.00 circa e portata a bordo dell’elicottero per il trasporto verso l’Ospedale Gemelli di Roma con arrivo previsto per le ore 13.40.

Leggi anche – Roma. Giro di droga “in house”: arrestate madre e figlia

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio