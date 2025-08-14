Ferragosto bollente: allerta caldo a Roma e Frosinone

Allerta caldo a Ferragosto, venerdì 15 agosto 2025: previste ondate di calore di livello 3 per Roma e Frosinone.

Allerta caldo a Ferragosto nelle città di Roma e Frosinone

Stando al bollettino realizzato dal Dipartimento di Epidemiologia SSR Lazio – ASL Roma 1 in collaborazione con il ministero della Salute e il Dipartimento Protezione Civile, per la giornata di domani è prevista una nuova ondata di calore di livello 3, quindi da bollino rosso, per le città di Roma e Frosinone.

A Roma la temperatura massima percepita viene stimata sui 36°; nel capoluogo ciociaro sui 37°.

Fonte: DEP Lazio

Foto di repertorio