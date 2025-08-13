Roma – Le tre bimbe rimaste ferite a Gaza e ricoverate al Policlinico Umberto I sono state dimesse: la storia a lieto fine è stata diffusa da Salute Lazio, tramite un post social.

Dalla martoriata Gaza a Roma: la storia delle tre bambine ricoverate all’Umberto I. La vicenda

Una storia a lieto fine: le tre bambine ferite a Gaza e ricoverate al Policlinico Umberto I sono state dimesse dopo due mesi. La più grande, nove anni, era rimasta gravemente ferita dopo un bombardamento: a Roma è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico alla testa. Le altre due, tra cui la sorellina di cinque anni, avevano fortunatamente riportato ferite meno gravi.

Le tre bambine verranno ora accolte nelle strutture della Croce Rossa Italiana – Italian Red Cross, dove proseguiranno il loro percorso di assistenza e protezione. Saranno inoltre sottoposte a controlli periodici per monitorare l’evoluzione clinica.

Un grazie di cuore a tutti gli operatori sanitari e a tutto lo staff del Policlinico per la professionalità, la dedizione e l’umanità.

Fonte testo e foto: Salute Lazio su Facebook