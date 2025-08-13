Frosinone – Incidente di un Autoarticolato su Autostrada A1 direzione nord oggi, 13 agosto 2025.

Anagni, incidente in autostrada: due feriti e tratto chiuso, i dettagli

I vigili del fuoco del Comando VVF di Frosinone sono intervenuti alle ore 11:30 per un incidente stradale sull’autostrada A1 direzione nord km V,607 nel territorio del comune di Anagni. Nel sinistro è rimasto coinvolto un mezzo pesante.

Il conducente del mezzo pesante e la persona trasportata sono stati soccorsi e affidati alle cure del personale del soccorso sanitario 118.

La 1A (Prima partenza) della Sede Centrale è intervenuta con APS (AutoPompaSerbatoio), con modulo fuoristrada e AG1 (AutoGrù )

I vigili del fuoco di Frosinone stanno procedendo alla messa in sicurezza del mezzo.

È stato necessario chiudere una corsia dell’autostrada.

L’intervento è ancora in corso: potrebbero seguire aggiornamenti.

Sul posto anche Polizia Stradale e il 118.