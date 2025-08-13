Trivigliano – Un 57enne originario di Roma, ma residente nel comune ciociaro, già gravato da un provvedimento restrittivo emesso dall’Autorità Giudiziaria, che lo obbligava a rimanere a distanza dai propri familiari ma incurante dello stesso, si era recato presso l’abitazione della propria madre.

L’intervento dei Carabinieri

Nello specifico, l’uomo, incurante del provvedimento emesso dal Tribunale di Frosinone che gli imponeva il “divieto di avvicinamento” ai propri genitori, senza alcun giustificabile motivo, si è recato all’interno della loro abitazione e, fortunatamente, grazie anche ad un familiare che è riuscito a contattare i Carabinieri di Fiuggi, i militari sono intervenuti immediatamente riuscendo ad immobilizzare l’uomo e contestualmente a trarlo in arrestarlo.

L’Autorità Giudiziaria, contattata dai militari operanti, ha disposto la misura degli arresti domiciliari in attesa del conseguenziale processo.

Ad espletate formalità di rito, l’uomo è stato accompagnato presso al sua abitazione, dove eseguirà la misura degli arresti domiciliari, così come disposto dalla competente A.G..

È obbligo rilevare che l’indagato, è, allo stato, solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente, e solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudizio, lo stesso sarà, eventualmente, riconosciuto colpevole, in maniera definitiva, del reato ascrittogli. Il tutto in ossequio al principio costituzionale di presunzione di innocenza.