Valmontone – Chiusa via di Colle Pastene per una perdita di gas: la notizia è stata diramata dall’Amministrazione Comunale oggi, 13 agosto 2025.

Perdita di gas a Valmontone, chiusa via di Colle Pastene: strada chiusa, i dettagli

“A causa di una grave perdita di gas, provocata durante lavori Acea alla rete idrica, via di Colle Pastene è temporaneamente chiusa al traffico all’altezza del punto interessato.

Sul posto sono presenti Vigili del Fuoco e Polizia Locale per la messa in sicurezza e il ripristino.

Ci scusiamo per il disagio e invitiamo a utilizzare percorsi alternativi fino al termine dell’intervento”, è quanto comunicato dall’amministrazione comunale di Valmontone.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio