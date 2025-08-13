Cronaca

Smantellata centrale per lo spaccio: sequestrati oltre 50kg di droga

Di Redazione -
Condividi su Facebook Condividi su Whatsapp Condividi su Telegram Condividi su Twitter Condividi su Email Condividi su Linkedin

Notte movimentata ad Albano Laziale, Aprilia ed Ardea. Ad Albano, sulla via Nettunense, dove i Carabinieri della Stazione di Cecchina hanno inseguito e bloccato, dopo 4 km, un motociclista che aveva ignorato l’alt imposto dai militari impegnati in un servizio di controllo del territorio.

Smantellata centrale per lo spaccio: sequestrati oltre 50kg di droga e 100mila euro in contanti

Nel vano portaoggetti del mezzo sono stati rinvenuti 24.800 euro in contanti, ritenuti di provenienza illecita e sequestrati. Gli approfondimenti investigativi hanno permesso di individuare altri luoghi di stoccaggio di sostanze stupefacenti.

Durante le perquisizioni domiciliari:

  • ad Aprilia (LT), sono stati sequestrati 52,1 kg di droga (45,7 kg di hashish e 6,4 kg di marijuana in confezioni sottovuoto);
  • ad Ardea (RM) sono stati rinvenuti ulteriori 72.500 euro in contanti e appunti manoscritti riconducibili all’attività di spaccio.

Al termine delle operazioni, due persone sono state denunciate per ricettazione, mentre una è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e condotta presso la Casa Circondariale di Velletri.

L’operazione conferma l’impegno costante dell’Arma nel contrasto allo spaccio di stupefacenti e alla criminalità sul territorio.

Le persone coinvolte sono da ritenersi presunti innocenti fino a sentenza di condanna definitiva.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.