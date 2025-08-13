Notte movimentata ad Albano Laziale, Aprilia ed Ardea. Ad Albano, sulla via Nettunense, dove i Carabinieri della Stazione di Cecchina hanno inseguito e bloccato, dopo 4 km, un motociclista che aveva ignorato l’alt imposto dai militari impegnati in un servizio di controllo del territorio.

Smantellata centrale per lo spaccio: sequestrati oltre 50kg di droga e 100mila euro in contanti

Nel vano portaoggetti del mezzo sono stati rinvenuti 24.800 euro in contanti, ritenuti di provenienza illecita e sequestrati. Gli approfondimenti investigativi hanno permesso di individuare altri luoghi di stoccaggio di sostanze stupefacenti.

Durante le perquisizioni domiciliari:

ad Aprilia (LT), sono stati sequestrati 52,1 kg di droga (45,7 kg di hashish e 6,4 kg di marijuana in confezioni sottovuoto);

ad Ardea (RM) sono stati rinvenuti ulteriori 72.500 euro in contanti e appunti manoscritti riconducibili all’attività di spaccio.

Al termine delle operazioni, due persone sono state denunciate per ricettazione, mentre una è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e condotta presso la Casa Circondariale di Velletri.

L’operazione conferma l’impegno costante dell’Arma nel contrasto allo spaccio di stupefacenti e alla criminalità sul territorio.

Le persone coinvolte sono da ritenersi presunti innocenti fino a sentenza di condanna definitiva.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.