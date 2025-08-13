Attualità

Velletri, scuola “De Rossi” chiusa per gravi rischi strutturali

Di Redazione -
Il Sindaco di Velletri, Ascanio Cascella, a seguito della sottoscrizione dell’ordinanza di chiusura immediata e totale della Scuola Secondaria di I grado “De Rossi” a causa di un grave e imminente pericolo di crollo, certificato da una perizia tecnica strutturale, decisione, sofferta ma improrogabile, presa a tutela della sicurezza e dell’incolumità degli studenti, dei docenti e di tutto il personale scolastico, con proprio decreto del 12 agosto 2025 ha assunto i poteri commissariali al fine di garantire la celere esecuzione dei lavori dell’immobile e assicurare l’avvio delle lezioni per il 15 settembre prossimo.

Il Sindaco Cascella: “La sicurezza dei nostri ragazzi viene prima di tutto. Già al lavoro senza sosta per garantire l’inizio dell’anno scolastico ai quasi 500 studenti”

“La sicurezza dei nostri figli non è e non sarà mai oggetto di compromesso” – ha dichiarato il Sindaco – “abbiamo ereditato una situazione critica, sulla quale volevamo vederci chiaro, commissionando verifiche approfondite. Purtroppo, i risultati hanno confermato i nostri peggiori timori: l’intera struttura è a rischio. Di fronte a questo, non potevamo voltarci dall’altra parte. Chiudere la scuola è stato un atto di responsabilità che ho assunto senza esitazione.

L’Amministrazione Comunale è già pienamente operativa per fronteggiare l’emergenza. Siamo consapevoli del disagio enorme per le famiglie, a un mese dall’inizio della scuola”, continua il Sindaco – “Voglio rassicurare tutti: nessuno studente sarà lasciato indietro. Ci siamo attivati immediatamente per trovare una soluzione. Stiamo valutando ogni opzione possibile. L’anno scolastico inizierà regolarmente per tutti”

I lavori strutturali di adeguamento della storica sede della “De Rossi” saranno complessi e richiederanno tempo, nel frattempo è stata attivata e completata la procedura di somma urgenza finalizzata alla messa in sicurezza dell’edificio

“Questa è una sfida che Velletri vincerà con l’impegno e l’abnegazione di tutti” – conclude il Sindaco – “chiedo ai cittadini, e in particolare alle famiglie coinvolte, di avere fiducia nell’operato di questa Amministrazione. Daremo ai nostri ragazzi un luogo sicuro dove poter tornare a studiare e a crescere”.

L’Amministrazione Comunale fornirà aggiornamenti costanti sull’evoluzione della situazione.

Foto di repertorio