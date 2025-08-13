Roma – Questa mattina poco dopo le 8.00 di oggi, 13 agosto 2025, la squadra 12A dei Vigili del Fuoco di Tuscolano II è stata inviata sul G.R.A. all’interno della galleria Appia, nella corsia interna, per un incidente stradale tra due auto.
L’intervento dei Vigili del Fuoco sul Grande Raccordo Anulare
Nella dinamica dell’incidente, ancora in fase di accertamento, una delle due auto si è ribaltata, con una donna rimasta all’interno. I Vigili del Fuoco hanno liberato la donna, leggermente ferita, assicurandola quindi alle cure del personale sanitario del 118.
Contestualmente sono state messe in sicurezza le due vetture con distacco delle batterie.
Potrebbero seguire aggiornamenti.