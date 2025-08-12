Maltempo nel Lazio, emessa un’allerta meteo gialla dal primo pomeriggio di oggi, 12 agosto 2025 dal Dipartimento della Protezione Civile della Regione.
Maltempo nel Lazio, allerta meteo per pioggia e temporali: il bollettino della Protezione Civile
Stando a quanto riportato sul portale della Protezione Civile del Lazio, sono previste precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sui settori interni e appenninici, con quantitativi cumulati generalmente deboli fino a puntualmente moderati.
L’allerta meteo ha validità dal primo pomeriggio di oggi, 12 agosto, e per le prossime 3-6 ore.
Fonte: Protezione Civile del Lazio
