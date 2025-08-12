Attualità Cronaca Viabilità

Incidente sul Raccordo Anulare: chiusa la carreggiata interna

La carreggiata interna del Grande Raccordo Anulare di Roma è temporaneamente chiusa al traffico a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 58,800 oggi, 12 agosto 2025.

Incidente sul Raccordo Anulare: chiusa la carreggiata interna, accertamenti in corso

Nell’incidente, su cui sono in corso accertamenti, è coinvolta un’autovettura. Il traffico è deviato in loco.

Sul posto è presente il personale Anas e le Forze dell’ordine per consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile.

