La carreggiata interna del Grande Raccordo Anulare di Roma è temporaneamente chiusa al traffico a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 58,800 oggi, 12 agosto 2025.
Incidente sul Raccordo Anulare: chiusa la carreggiata interna, accertamenti in corso
Nell’incidente, su cui sono in corso accertamenti, è coinvolta un’autovettura. Il traffico è deviato in loco.
Sul posto è presente il personale Anas e le Forze dell’ordine per consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile.
Foto di repertorio