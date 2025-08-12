Aquino, merce contraffatta al mercato: nei guai un ambulante

Aquino – I finanzieri del Gruppo della Guardia di Finanza di Cassino hanno eseguito un mirato servizio diretto al contrasto della commercializzazione di merce con marchio contraffatto, nell’ambito di uno specifico dispositivo predisposto dal Comando Provinciale Frosinone.

L’intervento della Guardia di Finanza

In particolare, presso il mercato settimanale della città di Aquino, i militari della Guardia di Finanza hanno sottoposto a sequestro una significativa partita di merce contraffatta detenuta da un ambulante italiano, munito di

regolare licenza commerciale, che aveva allestito un banco per la vendita della merce illegale, presso il quale i

militari hanno riscontrato la presenza di una folta clientela.

Il materiale sequestrato, costituito da profumi recanti marchi e simboli contraffatti di note “griffes”, veniva venduto a un prezzo notevolmente inferiore rispetto a quello reale di mercato; si tratta di prodotti di probabile fabbricazione estera, tutti meticolosamente contraffatti con i più noti marchi nazionali ed esteri.

L’attività di servizio svolta testimonia l’impegno del Corpo della Guardia di Finanza a tutela dei cittadini e dell’economia legale.

Tale fenomeno, infatti, rappresenta una minaccia in continua evoluzione che determina danni significativi per la

libera concorrenza e i consumatori, esposti anche a pericoli per la salute e la sicurezza.

Occorre, inoltre, considerare che la commercializzazione di prodotti contraffatti e/o insicuri si integra con la commissione di altri illeciti, che vanno dall’impiego di manodopera “in nero” ai reati tributari.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari durante le quali, come anche nelle successive fasi

procedimentali/processuali, l’indagato potrà far valere le proprie difese ai sensi del c.p.p..

Il presente comunicato viene effettuato in ossequio al d.lgs. 106/2006, come modificato dal d.lgs. 188/2021 – nel

rispetto del diritto della persona sottoposta a indagini/imputato, da ritenersi non colpevole fino a sentenza

definitiva -, in quanto ricorrono “specifiche ragioni di interesse pubblico che lo giustificano” per la particolare

rilevanza pubblica dei fatti oggetto degli accertamenti e per le esigenze costituzionalmente tutelate connesse al

diritto all’informazione, al fine di fornire notizie in modo trasparente e rispettoso dei diritti degli indagati e delle

parti offese.

Foto di repertorio