Valmontone – Gli agenti del Commissariato distaccato di Colleferro, coordinati dal Dirigente dott. Antonio Mazza, hanno messo a segno un nuovo importante colpo contro il traffico di sostanze stupefacenti.

Spaccio a Valmontone, arrestati due uomini già noti per reati in materia di droga: l’intervento della Polizia di Stato

Nel pomeriggio del 10 agosto, durante un ordinario servizio di pattugliamento nella città di Valmontone, la volante ha arrestato due uomini, entrambi già gravati da precedenti penali per reati in materia di droga.

L’operazione ha avuto origine quando gli agenti, monitorando aree note per essere frequentate da assuntori e spacciatori, hanno riconosciuto uno dei due soggetti, già arrestato lo scorso 27 luglio per lo stesso reato.

Fermata l’autovettura durante il controllo, ha portato alla luce a seguito della perquisizione personale 10 involucri contenenti crack; 1 involucro contenente cocaina, numerose banconote di vario taglio, ritenute provento dell’attività di spaccio.

Successive perquisizioni domiciliari, effettuate presso l’abitazione di uno degli arrestati, hanno consentito di sequestrare ulteriore materiale per il confezionamento e sostanza da taglio.

Uno dei due fermati aveva già riportato, in occasione del precedente arresto, una condanna a un anno di reclusione con pena sospesa. Entrambi sono ora gravemente indiziati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’Autorità Giudiziaria del Tribunale di Velletri ha emesso la sentenza per il rito abbreviato in direttissimo per i due soggetti Arrestati.

Per il 49enne un anno con pena sospesa e ammenda di 2000 euro, mentre per il 44enne, 8 mesi con pena sospesa e 2000,00 euro di ammenda, inoltre l’A.G. ha disposto il sequestro delle banconote sequestrate provento dell’attività illecita.

L’impegno e la costanza degli uomini e delle donne della Polizia di Stato in forza al Commissariato distaccato di Colleferro, ancora una volta e senza sosta, porta ad arginare il fenomeno dello spaccio di droga nelle zone di competenza e per lo più nei comuni limitrofi.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.