Nei prossimi giorni, a partire da domani, martedì 12 agosto 2025, ci sarà una forte ondata di calore: bollino rosso nelle città di Roma e Frosinone.
Ondata di calore, bollino rosso per Roma e Frosinone: i dettagli
Ondate di calore, domani livello 3 di allerta per Frosinone e Roma, insieme a Rieti e Latina.
Il bollettino è stato realizzato dal Dipartimento di Epidemiologia SSR Lazio – ASL Roma 1, in collaborazione con il ministero della Salute e il Dipartimento Protezione Civile.
Nella città di Frosinone e Roma la temperatura massima percepita sarà di 38°.
Foto di repertorio