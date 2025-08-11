Attualità Meteo

Ondata di calore, bollino rosso per Roma e Frosinone

Caldo da bollino rosso a Roma e Frosinone nei prossimi due giorni

Nei prossimi giorni, a partire da domani, martedì 12 agosto 2025, ci sarà una forte ondata di calore: bollino rosso nelle città di Roma e Frosinone.

Ondata di calore, bollino rosso per Roma e Frosinone: i dettagli

Ondate di calore, domani livello 3 di allerta per Frosinone e Roma, insieme a Rieti e Latina.

Il bollettino è stato realizzato dal Dipartimento di Epidemiologia SSR Lazio – ASL Roma 1, in collaborazione con il ministero della Salute e il Dipartimento Protezione Civile.

Nella città di Frosinone e Roma la temperatura massima percepita sarà di 38°.

