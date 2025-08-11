Arpino – Paura questa notte, 11 agosto 2025, in provincia di Frosinone: coinvolti in un incidente stradale uno scooter e un’auto, rimasto gravemente ferito un ragazzo di soli 16 anni.

Arpino, brutto incidente nella notte: ferito un ragazzo di soli 16 anni. Rintracciato poco dopo il conducente alla guida dell’auto: ecco la vicenda

Stando ad una prima e parziale ricostruzione dei fatti, intorno alle 2:00 di questa notte, dopo la sagra, si è verificato un grave incidente sulla strada provinciale che attraversa il Vallone ad Arpino, in provincia di Frosinone.

Un 16enne del posto, in sella al proprio scooter, sarebbe stato travolto da un’auto guidata da un ragazzo di Isola del Liri. Il 16enne avrebbe riportato una grave ferita ad un arto ed è stato trasportato in ospedale, dove è attualmente ricoverato. Il giovane alla guida dell’auto si sarebbe allontanato senza prestare soccorso, per poi essere rintracciato poco dopo.

Sul posto anche i Carabinieri, che ora dovranno ricostruire l’esatta dinamica di quanto avvenuto. Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio