Roma, giornata senza acqua al Municipio VI: info e dettagli

Acea Ato 2 comunica che al fine di consentire la realizzazione di interventi di manutenzione, volti a migliorare l’efficienza del servizio, è necessario effettuare una sospensione del flusso idrico in alcune strade del Municipio VI del Comune di Roma.
Di conseguenza mercoledì 13 agosto 2025 dalle ore 8:00 alle 24:00, si verificheranno mancanze d’acqua e/o abbassamenti di pressione alle utenze ricadenti nelle seguenti strade:
- Via di Torre Spaccata
- Viale Antonio Ciamarra
- Via Stefano Oberto
- Viale Bruno Rizzieri
Potranno essere interessate dalla sospensione anche strade limitrofe alle citate.
Per limitare i disagi ai cittadini, è stato predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento nelle seguenti strade:
- Viale Bruno Rizzieri angolo Via Stefano Oberto
- Viale Antonio Ciamarra angolo Viale Bruno Rizzieri
- Viale Bruno Rizzieri angolo Via Libero Leonardi
- Piazza Fabio Sabatini
- Via Michele De Marco angolo Via Vittorio Maria Butera
- Via del Fosso di Santa Maura 35
Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento
con autobotti al numero verde 800.130.335.
Acea Ato 2, scusandosi per il disagio arrecato, invita gli utenti interessati a provvedere con ampio anticipo
alle opportune scorte e raccomanda di mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo della sospensione per
evitare inconvenienti alla ripresa della normale erogazione dell’acqua.
Per ogni informazione è possibile contattare il numero verde 800.130.335 e visitare il sito internet
www.gruppo.acea.it.
