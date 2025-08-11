Attualità

Roma, giornata senza acqua al Municipio VI: info e dettagli

Di Redazione -
Acea Ato 2 comunica che al fine di consentire la realizzazione di interventi di manutenzione, volti a migliorare l’efficienza del servizio, è necessario effettuare una sospensione del flusso idrico in alcune strade del Municipio VI del Comune di Roma.

Di conseguenza mercoledì 13 agosto 2025 dalle ore 8:00 alle 24:00, si verificheranno mancanze d’acqua e/o abbassamenti di pressione alle utenze ricadenti nelle seguenti strade:

  • Via di Torre Spaccata
  •  Viale Antonio Ciamarra
  •  Via Stefano Oberto
  •  Viale Bruno Rizzieri

Potranno essere interessate dalla sospensione anche strade limitrofe alle citate.

Per limitare i disagi ai cittadini, è stato predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento nelle seguenti strade:

  • Viale Bruno Rizzieri angolo Via Stefano Oberto
  •  Viale Antonio Ciamarra angolo Viale Bruno Rizzieri
  •  Viale Bruno Rizzieri angolo Via Libero Leonardi
  •  Piazza Fabio Sabatini
  •  Via Michele De Marco angolo Via Vittorio Maria Butera
  •  Via del Fosso di Santa Maura 35

Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento
con autobotti al numero verde 800.130.335.

Acea Ato 2, scusandosi per il disagio arrecato, invita gli utenti interessati a provvedere con ampio anticipo
alle opportune scorte e raccomanda di mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo della sospensione per
evitare inconvenienti alla ripresa della normale erogazione dell’acqua.

Per ogni informazione è possibile contattare il numero verde 800.130.335 e visitare il sito internet
www.gruppo.acea.it.

