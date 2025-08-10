In Cammino – tra arte e fede ci conduce, con immagini “esclusive”, in un viaggio unico alla scoperta di Castel Gandolfo, storica residenza estiva dei Papi, affacciata sul Lago Albano.

I dettagli sul programma

Il programma condotto da padre Enzo Fortunato, scritto da Paola Miletich e la regia di Marco Capasso, giunto alla sesta puntata, andrà in onda lunedì alle 15:10 su RAI3, ci porta nella splendida cornice dei Castelli Romani.

Affacciata sul suggestivo specchio d’acqua del lago e incastonata tra le dolci colline laziali, Castel Gandolfo racconta secoli di spiritualità, arte e fede. Il viaggio prende vita attraverso i Giardini Pontifici, le meraviglie del Palazzo Apostolico e le collezioni custodite nei Musei Vaticani che, per generazioni, hanno accolto i pontefici in cerca di riposo e contemplazione.

Tra gli ospiti della puntata: Barbara Jatta, Direttrice dei Musei Vaticani, Mario Prignano, giornalista e vaticanista Rai, e don Tadeusz Rozmus, parroco di Castel Gandolfo.

Una puntata che è al tempo stesso viaggio e meditazione, per riscoprire come, tra le mura di Castel Gandolfo, arte e fede si siano intrecciate nel silenzio operoso della storia.

Le dichiarazioni

«Castel Gandolfo è uno spazio dove la fede prende respiro nella natura e nella storia – dichiara padre Enzo Fortunato –. Camminare qui significa riscoprire il legame profondo tra il silenzio, la preghiera e l’eredità dei Papi che hanno abitato questo luogo».

In Cammino – tra arte e fede, giunto alla sua ottava edizione, è parte del palinsesto estivo Rai, curato dal direttore del Daytime Angelo Mellone e supervisionato dal capostruttura Rai Daniele Cerioni.