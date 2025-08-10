Con riferimento all’interrogazione a risposta scritta sulla riqualificazione delle Strade Statali in Provincia di Frosinone, il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti informa che ANAS sta sviluppando i piani di fabbisogno per la SS 156 “dei Monti Lepini” e la SS 749 “Strada a Scorrimento Veloce Cassino – Sora – Avezzano”.

Frosinone, piano da 380 milioni di euro per la riqualificazione delle strade: i dettagli dal MIT

I master plan prevedono investimenti di circa 250 milioni di euro sulla SS 156 e 130 milioni di euro sulla SS 749. Per la SS 156, l’attuazione di un primo lotto da circa 70 milioni di euro è prevista entro il 2025, mentre il resto degli interventi è stimato per il 2027.

Per la SS 749, l’avvio di un primo lotto è atteso entro la fine del 2026.

Foto di repertorio