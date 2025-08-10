Ostia, in fiamme barche e attrezzature nautiche in un cantiere

Roma – Alle ore 8:45 circa di oggi, 10 agosto 2025, la Sala Operativa ha inviato in via delle Orcadi, ad Ostia, 2 squadre dei Vigili del Fuoco di terra (13 A e 11 A), la motobarca VF R 12, 4 autobotti dei Vigili del Fuoco,carro autoprotettori oltre al capo turno e il funzionario di guardia per un incendio scoppiato all’interno di un cantiere -rimessaggio di barche.

Ostia, l’intervento dei Vigili del Fuoco in un cantiere di barche

Le cause dell’incendio risultano essere al momento imprecisate. Nessuna persona è rimasta coinvolta; 2 le imbarcazioni coinvolte dalle fiamme, arrivate ormai a ridosso di un canneto, esterno al muro perimetrale del cantiere a causa del vento.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Aggiornamento ore 10:55

Le imbarcazioni che vanno a fuoco sono quattro oltre a due magazzini di attrezzature nautiche.