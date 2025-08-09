Roma. West Nile, in Campidoglio riunione a supporto del Tavolo Regionale

Roma – Si è tenuta nella mattinata del 7 agosto 2025, in Campidoglio una riunione per fornire il supporto di Roma Capitale al tavolo tecnico sulla West Nile istituito dalla Regione Lazio per coordinare le azioni di prevenzione e controllo del virus.

I dettagli sull’incontro

All’incontro hanno preso parte il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, l’assessora all’Ambiente Sabrina Alfonsi, l’assessora alle politiche Sociali Barbara Funari, l’Ama, la Polizia Locale e la Protezione Civile di Roma Capitale.

Roma Capitale ha già avviato a marzo di quest’anno un piano ordinario di interventi per la prevenzione delle malattie trasmesse dagli insetti vettori, in particolare dalla zanzara tigre e dalla zanzara comune, un’attività programmata e che proseguirà fino a ottobre.

Quella del Campidoglio è un’azione preventiva che ha come obiettivo la riduzione della diffusione delle zanzare e che può essere raggiunto soltanto attraverso una sinergia tra i cittadini e le istituzioni, così come previsto anche dall’ordinanza del Sindaco Gualtieri firmata ad aprile 2025 che prevede, tra le altre cose, una serie di azioni rivolte ai cittadini e ai proprietari di immobili utili a limitare il proliferare di questi insetti.

Roma Capitale, in sinergia con la Regione Lazio, è comunque pronta ad intensificare il proprio piano per ridurre la diffusione delle zanzare con ulteriori interventi su eventuale indicazione delle Asl come previsto dalle norme.

E’ quanto si legge in una nota del Campidoglio.

