Attualità

Fiuggi vince per la seconda volta il bando “Città che legge”

Di Redazione -
Condividi su Facebook Condividi su Whatsapp Condividi su Telegram Condividi su Twitter Condividi su Email Condividi su Linkedin
Fiuggi sospensione idrica Acea 12 agosto 2021

Premiata la sinergia tra associazioni locali, Amministrazione comunale e innovazione digitale.

Fiuggi è ufficialmente tra i Comuni vincitori del bando “Città che legge” 2024 promosso dal Centro per il libro e la lettura, istituto del ministero della cultura, nella sezione dedicata ai Comuni tra i 5001 e 15000 abitanti e unica città del Lazio a vincere in questa  sezione

È la seconda volta consecutiva che la città ottiene questo importante riconoscimento: nel ciclo precedente, il progetto era stato dedicato alla figura e all’opera di Italo Calvino, riscuotendo grande successo tra cittadini, studenti e visitatori.

Anche quest’anno, il risultato è frutto della sinergia tra le realtà associative del territorio e il supporto convinto dell’Amministrazione Comunale, che hanno saputo costruire un percorso culturale condiviso, solido e proiettato verso il futuro.

Il progetto selezionato per il 2024 si distingue per l’originale integrazione tra lettura e intelligenza artificiale, con l’obiettivo di avvicinare nuovi pubblici, stimolare la curiosità e favorire una fruizione dinamica e inclusiva dei contenuti culturali. Laboratori, incontri, percorsi digitali e attività con le scuole saranno al centro del programma, rendendo Fiuggi un laboratorio culturale permanente, dove tradizione letteraria e tecnologie emergenti si incontrano per generare nuove forme di apprendimento e partecipazione.

L’Amministrazione Comunale, il sindaco Alioska Baccarini e l’assessore al marketing turistico David De Santis esprimono “grande soddisfazione per questo nuovo traguardo, che conferma Fiuggi come punto di riferimento culturale nel panorama nazionale, e dimostra come la lettura – quando sostenuta da una visione condivisa – possa diventare leva di innovazione, coesione e crescita. Fiuggi legge. E guarda lontano”.

Foto di repertorio