Paliano – Nuovo ecografo al Consultorio Poliambulatorio: i dettagli sulla cerimonia di consegna di oggi, 8 agosto 2025.

Paliano, nuovo ecografo al Consultorio Poliambulatorio

Questa mattina la Direttrice Sanitaria della ASL di Frosinone Maria Giovanna Colella, nella sua prima uscita istituzionale a una settimana dalla presa in servizio, ha partecipato alla cerimonia di consegna di un ecografo al Presidio Sanitario di Paliano da parte della Banca di Credito Cooperativo di Paliano e con il supporto del Comune di Paliano.

Alla cerimonia erano presenti anche la dr.ssa Lucia Prati responsabile dell’Ambulatorio di Cardiologia, il Sindaco del Comune di Paliano Domenico Alfieri, l’Assessore alla Sanità Serena Montesanti, il Direttore Generale della BCC Paliano Alfredo Zarlenga e il Presidente del CdA della Banca Giulio Capitani e i rappresentanti delle autorità militari.

L’ecografo, a servizio dell’ambulatorio di cardiologia, rappresenta molto più di un semplice arricchimento strumentale in quanto è simbolo concreto di una rete che funziona e di una virtuosa collaborazione fra le realtà del territorio a favore del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale.

La Direttrice Sanitaria Colella ha sottolineato come la strategia vincente si caratterizzi proprio per visioni condivise che mettono al centro la persona, la prevenzione e la prossimità delle cure.

“Oggi, con la consegna dell’ecografo all’Ambulatorio di Cardiologia del Poliambulatorio di Paliano, celebriamo un importante passo avanti per la sanità pubblica della provincia, verso i cui territori tutti intendo rivolgere uno sguardo attento e costante. A nome della ASL di Frosinone, del Direttore Generale e della Direzione Strategica, esprimo profonda gratitudine al Comune e alla Banca di Credito Cooperativo di Paliano per il loro sostegno lungimirante. Questo strumento, al servizio della prevenzione e della prossimità delle cure, rappresenta un investimento concreto nel benessere della comunità e un impegno verso una sanità più vicina e più giusta”.

Le dichiatazioni del Sindaco

“La nostra Amministrazione si è sempre impegnata fortemente per il mantenimento dei propri presidi sanitari.

Sette anni fa impegnammo circa 80000 euro di risorse del bilancio comunale per permettere al Consultorio Poliambulatorio di Paliano di avere una nuova sede presso i locali di Via Fratelli Beguinot.

Oggi la BCC di Paliano che ringrazio infinitamente, a seguito di una nostra richiesta, stimolati dalla Dottoressa Lucia Prati, ha acquistato un nuovo Ecografo che servirà tutta la comunità di Paliano e non solo.

In un momento fortemente critico della nostra sanità, questo atto è di una importanza straordinaria.

Oggi alla presenza della Direttrice Sanitaria Dott.ssa Maria Giovanna Colella abbiamo inaugurato il macchinario che rafforzerà ulteriormente la funzionalità del Consultorio Poliambulatorio”, è quanto postato dal sindaco Alfieri sulla propria pagina Facebook.