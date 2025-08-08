Una straordinaria operazione di controllo e bonifica di Colle Oppio a Roma è stata svolta questa mattina ad opera dei Carabinieri della Compagnia di Roma Piazza Dante, con il supporto di personale Ama e della Sala Operativa Sociale di Roma Capitale.

Roma, blitz a Colle Oppio: smantellata una casetta abusiva e rimossi 12 quintali di rifiuti

L’iniziativa volta al ripristino del decoro e alla messa in sicurezza dell’area, seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha consentito di identificare 19 persone.

L’attività svolta dai Carabinieri e dalle squadre di Ama hanno incluso la rimozione di 12 quintali di rifiuti e insediamenti abusivi, oltre alla riqualificazione dell’area verde.

Nella circostanza è stata smantellata una struttura in legno e ferro creata quale rifugio di senta tetto e sono state rimosse 4 tende da campeggio e recuperati cumuli di rifiuti ed elettrodomestici tra cui un frigorifero e una aspirapolvere.