Tragedia sul lavoro nel Casertano, al confine con la Ciociaria: morto un operaio di 54 anni nel pomeriggio di ieri, 7 agosto 2025.

Tragedia sul lavoro: morto operaio caduto in un fossato. L’incidente nel Casertano, al confine con la Ciociaria

L’incidente sul lavoro è avvenuto in un’azienda del settore automotive di Rocca d’Evandro, ultimo comune campano prima del confine con il Lazio. L’uomo è stato inghiottito nel fossato che stavano scavando nel piazzale dello stabilimento.

Vano ogni tentativo di soccorso da parte del personale sanitario; sul posto anche i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia di Stato, coordinati dalla Procura di Cassino. La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’autopsia. Potrebbero seguire aggiornamenti.

