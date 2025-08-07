Perdita GPL da un distributore su Via Anticolana 155, al km10 altezza Piglio: Vigili del Fuoco sul posto.
L’intervento dei Vigili del Fuoco
Alle ore 17.20 di oggi, 7 agosto 2025, è giunta una richiesta d’intervento per perdita Gpl, a seguito di rottura di flangia di raccordo durante le operazioni di scarico GPL.
Le squadre intervenute hanno posto in sicurezza il sito procedendo anche alla chiusura dell’asse viario.
Attualmente, opera sul posto la ditta di manutenzioni insieme al personale dei Vigili del Fuoco.
Le operazioni di intervento sono tuttora in corso: potrebbero seguire aggiornamenti.