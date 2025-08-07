Femminicidio a Foggia, uomo fermato a Roma: aveva ancora gli abiti sporchi di sangue

Roma – Individuato e fermato il 47enne ricercato per l’omicidio della sua ex compagna, uccisa con una coltellata alle due di questa notte, 7 agosto 2025, a Foggia.
Roma, fermato l’uomo accusato dell’omicidio dell’ex a Foggia: aveva ancora gli abiti sporchi di sangue
Aveva ancora gli indumenti sporchi di sangue il 47enne accusato dell’omicidio della sua ex avvenuto questa notte a Foggia.
La donna era stata accoltellata a morte in un vicolo del centro storico di Foggia, a pochi passi dalla sua abitazione. Stando a quanto si apprende dalle maggiori agenzie giornalistiche, la vittima aveva denunciato l’ex compagno, per stalking e minacce. Potrebbero seguire aggiornamenti sulla vicenda.