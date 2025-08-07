Carta d'Identità Elettronica nuovo open day a Roma

Roma – Gli Open Day dedicati alla Carta di Identità Elettronica (CIE) continuano nel fine settimana di sabato 9 e domenica 10 agosto con le aperture degli ex Punti Informativi Turistici di piazza Sonnino e piazza Santa Maria Maggiore e del punto di rilascio di Via Petroselli 52, attivi sia nella giornata di sabato 9 che in quella di domenica 10.

Info e dettagli

Per poter richiedere la Carta d’Identità in occasione degli Open Day è sempre obbligatorio l’appuntamento, prenotabile a partire dalle ore 9 di venerdì 8 agosto fino a esaurimento disponibilità sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno (https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/).

Per espletare la richiesta bisognerà presentarsi muniti di prenotazione, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento.

ORARI DEGLI EX PIT E DELLA SEDE DI VIA PETROSELLI 52 PER LE GIORNATE DI SABATO 9 E DOMENICA 10 AGOSTO 2025

Gli sportelli di piazza Sonnino, piazza Santa Maria Maggiore e via Petroselli 52 saranno aperti sabato 9 dalle 8.30 alle 16.30 e domenica 10 dalle 8.30 alle 12.30.

Foto di repertorio