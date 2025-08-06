Roma – Acea Ato 2 informa che dal 7 al 13 agosto eseguirà un intervento di riparazione sulla rete idrica in via del Corso, garantendo una continuità dei lavori, nel rispetto delle ore notturne, per ridurre al minimo le tempistiche del cantiere.

Roma, lavori di Acea nel centro storico fino al 13 agosto: i dettagli e tutte le info

Con l’obiettivo di garantire la sicurezza e la fluidità del traffico, saranno adottate modifiche temporanee alla viabilità della zona.

In particolare: in via del Corso sarà istituito il senso unico da via Montecatini a piazza Venezia mentre in via Nazionale è prevista l’istituzione della direzione obbligatoria diritto e a sinistra (quest’ultima solo per gli autobus del TPL) all’intersezione con via Milano per la corrente veicolare proveniente da via Quattro Novembre. Resta sempre garantito il transito pedonale e l’accesso ai passi carrabili.

Foto di repertorio

