Roma – Una pattuglia del I Gruppo Centro Storico della Polizia Locale di Roma Capitale è intervenuta questa mattina, intorno alle 7.30 in via di S.Elena, per una donna a terra, senza vita.

Roma, donna si getta dal quarto piano: indagini in corso, Polizia Locale sul posto

Da una prima ricostruzione la vittima, una donna di 82 anni, si sarebbe gettata dal quarto piano della sua abitazione.

Sono tuttora in corso le indagini per ricostruire quanto accaduto: potrebbero seguire aggiornamenti.

