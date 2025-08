Giubileo dei Giovani a Roma, turisti e pellegrini vittime dei borseggiatori

I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, negli ultimi giorni, hanno svolto uno straordinario servizio di controllo del territorio, finalizzato alla tutela dei cittadini e turisti in giro per la Capitale, oltre a garantire un arrivo e una permanenza serena ai giovani fedeli che prendono parte agli eventi legati al Giubileo dei Giovani; con servizi preventivi di contrastare a ogni forma di illegalità e degrado nei pressi dei luoghi dove alloggiano i fedeli e lungo le direttrici che percorrono per raggiungere i luoghi dove sono previsti gli eventi giubilari.

Borseggiatori a Roma: cinque arresti in poche ore

In poche ore, infatti, i Carabinieri hanno arrestato 5 persone, gravemente indiziate di furto aggravato.

Nello specifico, nel corso dei controlli lungo le principali fermate della metropolitana Capitolina, una cittadina originaria di Venezia, con precedenti, incinta, è stata arrestata in flagranza di reato dai Carabinieri della Stazione di Roma Madonna del Riposo, poiché, alla fermata “Battistini” della metro linea A, avrebbe sfilato il portafoglio dal marsupio di un passeggero australiano. Sempre sulla linea “A” della metro, questa volta i Carabinieri della Stazione di Roma Monte Maio, hanno arrestato un cittadino del Cile e un cittadino di Cuba, poiché, in concorso tra loro si sarebbero impossessati dello smartphone di una turista tedesca.

In via dei Fori Imperiali, invece, i Carabinieri della Stazione di Roma Piazza Farnese hanno monitorato due donne sospette, tra cui una incinta. Dopo un breve servizio di osservazione, sono state sorprese mentre sfilavano 90 euro dalla tasca di uno zaino ad una turista cinese.

Le vittime hanno presentato tutte regolare denuncia ai Carabinieri.

Si precisa che, considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, gli indagati devono intendersi innocenti fino ad eventuale accertamento di colpevolezza con sentenza definitiva.