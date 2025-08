Albano Laziale – Nel pomeriggio di ieri, 2 agosto 2025, in Vicolo Olivella, per cause in corso di accertamento, dalla locale caldaia nel seminterrato di una palazzina di 3 piani, si è sviluppato un incendio, i cui fumi si sono estesi nei piani sovrastanti.

Albano, incendio in una palazzina: paura per una nonnina di 87 anni nella giornata di ieri

Un’inquilina 87enne, sola in casa, al fine di ripararsi dai fumi e dalle fiamme, si era rifugiata sul parapetto del terrazzo della propria abitazione, venendo raggiunta da una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Castel Gandolfo.

Mediante una scala telescopica di un vicino di casa, i Militari sono saliti al secondo piano, hanno rotto una finestra e raggiunto, mediante le scale condominiali, il terrazzo, mettendo in sicurezza l’ anziana.

Fiamme domate da VVF di Marino, intervenuti poco dopo; l’anziana ha riportato un’intossicazione ma non è in pericolo di vita. Anche i due Carabinieri intervenuti hanno riportato una lieve intossicazione e sono stati visitati presso l’Ospedale dei Castelli di Ariccia.

